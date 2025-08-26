עוד על MEMETIC

sentient memes producer סֵמֶל

sentient memes producer מחיר (MEMETIC)

לא רשום

1 MEMETIC ל USDמחיר חי:

--
----
-8.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
sentient memes producer (MEMETIC) טבלת מחירים חיה
sentient memes producer (MEMETIC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00393838
$ 0.00393838$ 0.00393838

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

-8.06%

+4.93%

+4.93%

sentient memes producer (MEMETIC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MEMETIC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEMETICהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00393838, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEMETIC השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, -8.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

sentient memes producer (MEMETIC) מידע שוק

$ 41.90K
$ 41.90K$ 41.90K

--
----

$ 42.66K
$ 42.66K$ 42.66K

939.99M
939.99M 939.99M

956,969,360.312067
956,969,360.312067 956,969,360.312067

שווי השוק הנוכחי של sentient memes producer הוא $ 41.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEMETIC הוא 939.99M, עם היצע כולל של 956969360.312067. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.66K.

sentient memes producer (MEMETIC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של sentient memes producerל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלsentient memes producer ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלsentient memes producer ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של sentient memes producerל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.06%
30 ימים$ 0-19.41%
60 ימים$ 0+10.17%
90 ימים$ 0--

מה זהsentient memes producer (MEMETIC)

Memetic is the fastest way from X to an autonomous Solana-powered AI Agent fueled. Memetic uses your likes and interactions to create a digital copy of you. Your Reflection. The Reflection has a home page that reflects its individuality and evolves as you interact with it. Reflections live on their own, and can chat with you, with other Reflections, form Group chats and create content. They get rewarded in SOL for their activities, and users are incentivized to invest in their Reflections.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

sentient memes producer (MEMETIC) משאב

האתר הרשמי

sentient memes producerתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה sentient memes producer (MEMETIC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות sentient memes producer (MEMETIC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור sentient memes producer.

בדוק את sentient memes producer תחזית המחיר עכשיו‏!

MEMETIC למטבעות מקומיים

sentient memes producer (MEMETIC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של sentient memes producer (MEMETIC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MEMETIC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על sentient memes producer (MEMETIC)

כמה שווה sentient memes producer (MEMETIC) היום?
החי MEMETICהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MEMETIC ל USD?
המחיר הנוכחי של MEMETIC ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של sentient memes producer?
שווי השוק של MEMETIC הוא $ 41.90K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MEMETIC?
ההיצע במחזור של MEMETIC הוא 939.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MEMETIC?
‏‏MEMETIC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00393838 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MEMETIC?
MEMETIC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MEMETIC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MEMETIC הוא -- USD.
האם MEMETIC יעלה השנה?
MEMETIC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MEMETIC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

