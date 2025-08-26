sentient memes producer (MEMETIC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00393838 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.15% שינוי מחיר (1D) -8.06% שינוי מחיר (7D) +4.93%

sentient memes producer (MEMETIC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MEMETIC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEMETICהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00393838, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEMETIC השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, -8.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

sentient memes producer (MEMETIC) מידע שוק

שווי שוק $ 41.90K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.66K אספקת מחזור 939.99M אספקה כוללת 956,969,360.312067

שווי השוק הנוכחי של sentient memes producer הוא $ 41.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEMETIC הוא 939.99M, עם היצע כולל של 956969360.312067. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.66K.