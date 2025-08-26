Senti AI (SENTI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.83% שינוי מחיר (7D) -7.57% שינוי מחיר (7D) -7.57%

Senti AI (SENTI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SENTI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SENTIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SENTI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Senti AI (SENTI) מידע שוק

שווי שוק $ 17.57K$ 17.57K $ 17.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.49K$ 18.49K $ 18.49K אספקת מחזור 95.02B 95.02B 95.02B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Senti AI הוא $ 17.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SENTI הוא 95.02B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.49K.