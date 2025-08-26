Sensi (SENSI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.223058 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +1.09%

Sensi (SENSI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00518196. במהלך 24 השעות האחרונות, SENSI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SENSIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.223058, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SENSI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sensi (SENSI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.24M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.27M אספקת מחזור 239.65M אספקה כוללת 244,734,869.0

שווי השוק הנוכחי של Sensi הוא $ 1.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SENSI הוא 239.65M, עם היצע כולל של 244734869.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.27M.