Selen Ai סֵמֶל

Selen Ai מחיר (SELEN)

לא רשום

1 SELEN ל USDמחיר חי:

--
----
-6.50%1D
mexc
USD
Selen Ai (SELEN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:31:37 (UTC+8)

Selen Ai (SELEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

-6.58%

+4.25%

+4.25%

Selen Ai (SELEN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SELEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SELENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SELEN השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -6.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Selen Ai (SELEN) מידע שוק

$ 9.42K
$ 9.42K$ 9.42K

--
----

$ 9.65K
$ 9.65K$ 9.65K

974.72M
974.72M 974.72M

999,245,989.18561
999,245,989.18561 999,245,989.18561

שווי השוק הנוכחי של Selen Ai הוא $ 9.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SELEN הוא 974.72M, עם היצע כולל של 999245989.18561. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.65K.

Selen Ai (SELEN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Selen Aiל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSelen Ai ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSelen Ai ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Selen Aiל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.58%
30 ימים$ 0-14.40%
60 ימים$ 0-59.21%
90 ימים$ 0--

מה זהSelen Ai (SELEN)

Selen AI is an AI-powered platform on Solana, designed to enhance crypto trading and liquidity management for retail traders and token issuers. It integrates advanced tools into a user-friendly interface, enabling real-time decision-making without requiring deep technical expertise. Key features include a Volume-Sniping Engine for detecting and executing trades on liquidity surges, AI-driven copy-trading on Solana’s Zeta perpetual markets, and a Volume-Booster for market-making to improve order book depth. Additional tools like the New-Token Sniper and AI Pools-Filter use predictive models to identify high-potential tokens and low-risk liquidity pools. The SELEN token is used for accessing premium features, paying transaction fees, and participating in future DAO governance. Built-in risk management, including VaR caps and max-drawdown halts, ensures safer trading. Selen AI leverages time-series transformers and low-latency execution to provide precise, automated trading and liquidity strategies, making professional-grade tools accessible to all users.

Selen Ai (SELEN) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Selen Aiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Selen Ai (SELEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Selen Ai (SELEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Selen Ai.

בדוק את Selen Ai תחזית המחיר עכשיו‏!

SELEN למטבעות מקומיים

Selen Ai (SELEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Selen Ai (SELEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SELEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Selen Ai (SELEN)

כמה שווה Selen Ai (SELEN) היום?
החי SELENהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SELEN ל USD?
המחיר הנוכחי של SELEN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Selen Ai?
שווי השוק של SELEN הוא $ 9.42K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SELEN?
ההיצע במחזור של SELEN הוא 974.72M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SELEN?
‏‏SELEN השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SELEN?
SELEN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SELEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SELEN הוא -- USD.
האם SELEN יעלה השנה?
SELEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SELEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:31:37 (UTC+8)

