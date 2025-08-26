Selen Ai (SELEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.14% שינוי מחיר (1D) -6.58% שינוי מחיר (7D) +4.25% שינוי מחיר (7D) +4.25%

Selen Ai (SELEN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SELEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SELENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SELEN השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -6.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Selen Ai (SELEN) מידע שוק

שווי שוק $ 9.42K$ 9.42K $ 9.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.65K$ 9.65K $ 9.65K אספקת מחזור 974.72M 974.72M 974.72M אספקה כוללת 999,245,989.18561 999,245,989.18561 999,245,989.18561

שווי השוק הנוכחי של Selen Ai הוא $ 9.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SELEN הוא 974.72M, עם היצע כולל של 999245989.18561. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.65K.