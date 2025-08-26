Selen Ai מחיר (SELEN)
Selen Ai (SELEN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SELEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SELENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SELEN השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -6.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Selen Ai הוא $ 9.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SELEN הוא 974.72M, עם היצע כולל של 999245989.18561. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.65K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Selen Aiל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSelen Ai ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSelen Ai ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Selen Aiל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-6.58%
|30 ימים
|$ 0
|-14.40%
|60 ימים
|$ 0
|-59.21%
|90 ימים
|$ 0
|--
Selen AI is an AI-powered platform on Solana, designed to enhance crypto trading and liquidity management for retail traders and token issuers. It integrates advanced tools into a user-friendly interface, enabling real-time decision-making without requiring deep technical expertise. Key features include a Volume-Sniping Engine for detecting and executing trades on liquidity surges, AI-driven copy-trading on Solana’s Zeta perpetual markets, and a Volume-Booster for market-making to improve order book depth. Additional tools like the New-Token Sniper and AI Pools-Filter use predictive models to identify high-potential tokens and low-risk liquidity pools. The SELEN token is used for accessing premium features, paying transaction fees, and participating in future DAO governance. Built-in risk management, including VaR caps and max-drawdown halts, ensures safer trading. Selen AI leverages time-series transformers and low-latency execution to provide precise, automated trading and liquidity strategies, making professional-grade tools accessible to all users.
