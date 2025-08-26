Seigniorage Shares (SHARE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0058478 $ 0.0058478 $ 0.0058478 24 שעות נמוך $ 0.00652237 $ 0.00652237 $ 0.00652237 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0058478$ 0.0058478 $ 0.0058478 גבוה 24 שעות $ 0.00652237$ 0.00652237 $ 0.00652237 שיא כל הזמנים $ 2.95$ 2.95 $ 2.95 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00132146$ 0.00132146 $ 0.00132146 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.79% שינוי מחיר (1D) -6.81% שינוי מחיר (7D) +3.45% שינוי מחיר (7D) +3.45%

Seigniorage Shares (SHARE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0060767. במהלך 24 השעות האחרונות, SHARE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0058478 לבין שיא של $ 0.00652237, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHAREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.95, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00132146.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHARE השתנה ב +1.79% במהלך השעה האחרונה, -6.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Seigniorage Shares (SHARE) מידע שוק

שווי שוק $ 117.91K$ 117.91K $ 117.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 127.61K$ 127.61K $ 127.61K אספקת מחזור 19.40M 19.40M 19.40M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Seigniorage Shares הוא $ 117.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHARE הוא 19.40M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 127.61K.