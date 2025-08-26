עוד על SHARE

SHARE מידע על מחיר

SHARE אתר רשמי

SHARE טוקניומיקה

SHARE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Seigniorage Shares סֵמֶל

Seigniorage Shares מחיר (SHARE)

לא רשום

1 SHARE ל USDמחיר חי:

$0.00607672
$0.00607672$0.00607672
-6.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Seigniorage Shares (SHARE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:19:38 (UTC+8)

Seigniorage Shares (SHARE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0058478
$ 0.0058478$ 0.0058478
24 שעות נמוך
$ 0.00652237
$ 0.00652237$ 0.00652237
גבוה 24 שעות

$ 0.0058478
$ 0.0058478$ 0.0058478

$ 0.00652237
$ 0.00652237$ 0.00652237

$ 2.95
$ 2.95$ 2.95

$ 0.00132146
$ 0.00132146$ 0.00132146

+1.79%

-6.81%

+3.45%

+3.45%

Seigniorage Shares (SHARE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0060767. במהלך 24 השעות האחרונות, SHARE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0058478 לבין שיא של $ 0.00652237, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHAREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.95, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00132146.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHARE השתנה ב +1.79% במהלך השעה האחרונה, -6.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Seigniorage Shares (SHARE) מידע שוק

$ 117.91K
$ 117.91K$ 117.91K

--
----

$ 127.61K
$ 127.61K$ 127.61K

19.40M
19.40M 19.40M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Seigniorage Shares הוא $ 117.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHARE הוא 19.40M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 127.61K.

Seigniorage Shares (SHARE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Seigniorage Sharesל USDהיה $ -0.000444672882174398.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSeigniorage Shares ל USDהיה . $ +0.0007465159.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSeigniorage Shares ל USDהיה $ +0.0027290095.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Seigniorage Sharesל USDהיה $ +0.0021760819242787923.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000444672882174398-6.81%
30 ימים$ +0.0007465159+12.28%
60 ימים$ +0.0027290095+44.91%
90 ימים$ +0.0021760819242787923+55.79%

מה זהSeigniorage Shares (SHARE)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Seigniorage Shares (SHARE) משאב

האתר הרשמי

Seigniorage Sharesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Seigniorage Shares (SHARE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Seigniorage Shares (SHARE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Seigniorage Shares.

בדוק את Seigniorage Shares תחזית המחיר עכשיו‏!

SHARE למטבעות מקומיים

Seigniorage Shares (SHARE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Seigniorage Shares (SHARE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHARE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Seigniorage Shares (SHARE)

כמה שווה Seigniorage Shares (SHARE) היום?
החי SHAREהמחיר ב USD הוא 0.0060767 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHARE ל USD?
המחיר הנוכחי של SHARE ל USD הוא $ 0.0060767. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Seigniorage Shares?
שווי השוק של SHARE הוא $ 117.91K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHARE?
ההיצע במחזור של SHARE הוא 19.40M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHARE?
‏‏SHARE השיג מחיר שיא (ATH) של 2.95 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHARE?
SHARE ‏‏רשם מחירATL של 0.00132146 USD.
מהו נפח המסחר של SHARE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHARE הוא -- USD.
האם SHARE יעלה השנה?
SHARE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHARE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:19:38 (UTC+8)

Seigniorage Shares (SHARE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.