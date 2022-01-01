Sei fastUSD (FASTUSD) טוקנומיקה

Sei fastUSD (FASTUSD) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Sei fastUSD (FASTUSD), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Sei fastUSD (FASTUSD) מידע

fastUSD is the native yield bearing stable asset of Sei, made possible by Elixir. Fully collateralized by Elixir's deUSD, and powered by the launch of Elixir's network infrastructure on Sei, fastUSD offers a new unified and natively yield-bearing core liquidity component within the ecosystem. Native yields stem from deUSD's underlying collateral assets, which are a blend of treasury and basis trade exposure.

אתר רשמי:
https://www.sei.io/

Sei fastUSD (FASTUSD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Sei fastUSD (FASTUSD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 5.31M
$ 5.31M
ההיצע הכולל:
$ 5.28M
$ 5.28M
אספקה במחזור:
$ 5.28M
$ 5.28M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 5.31M
$ 5.31M
שיא כל הזמנים:
$ 1.082
$ 1.082
שפל כל הזמנים:
$ 0.798241
$ 0.798241
מחיר נוכחי:
$ 0.995847
$ 0.995847

Sei fastUSD (FASTUSD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Sei fastUSD (FASTUSD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של FASTUSD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות FASTUSDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את FASTUSDטוקניומיקה, חקרו אתFASTUSDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

FASTUSD חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן FASTUSD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FASTUSD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.