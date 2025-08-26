עוד על FASTUSD

FASTUSD מידע על מחיר

FASTUSD אתר רשמי

FASTUSD טוקניומיקה

FASTUSD תחזית מחיר

Sei fastUSD סֵמֶל

Sei fastUSD מחיר (FASTUSD)

לא רשום

1 FASTUSD ל USDמחיר חי:

$0.991308
$0.991308$0.991308
0.00%1D
USD
Sei fastUSD (FASTUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:46:32 (UTC+8)

Sei fastUSD (FASTUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.986976
$ 0.986976$ 0.986976
24 שעות נמוך
$ 1.013
$ 1.013$ 1.013
גבוה 24 שעות

$ 0.986976
$ 0.986976$ 0.986976

$ 1.013
$ 1.013$ 1.013

$ 1.082
$ 1.082$ 1.082

$ 0.798241
$ 0.798241$ 0.798241

-1.33%

+0.09%

-0.71%

-0.71%

Sei fastUSD (FASTUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.991308. במהלך 24 השעות האחרונות, FASTUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.986976 לבין שיא של $ 1.013, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FASTUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.082, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.798241.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FASTUSD השתנה ב -1.33% במהלך השעה האחרונה, +0.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sei fastUSD (FASTUSD) מידע שוק

$ 5.27M
$ 5.27M$ 5.27M

--
----

$ 5.27M
$ 5.27M$ 5.27M

5.32M
5.32M 5.32M

5,320,759.027310627
5,320,759.027310627 5,320,759.027310627

שווי השוק הנוכחי של Sei fastUSD הוא $ 5.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FASTUSD הוא 5.32M, עם היצע כולל של 5320759.027310627. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.27M.

Sei fastUSD (FASTUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Sei fastUSDל USDהיה $ +0.00087009.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSei fastUSD ל USDהיה . $ -0.0100836841.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSei fastUSD ל USDהיה $ -0.0096981644.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Sei fastUSDל USDהיה $ -0.009752628057479.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00087009+0.09%
30 ימים$ -0.0100836841-1.01%
60 ימים$ -0.0096981644-0.97%
90 ימים$ -0.009752628057479-0.97%

מה זהSei fastUSD (FASTUSD)

fastUSD is the native yield bearing stable asset of Sei, made possible by Elixir. Fully collateralized by Elixir's deUSD, and powered by the launch of Elixir's network infrastructure on Sei, fastUSD offers a new unified and natively yield-bearing core liquidity component within the ecosystem. Native yields stem from deUSD's underlying collateral assets, which are a blend of treasury and basis trade exposure.

Sei fastUSD (FASTUSD) משאב

האתר הרשמי

Sei fastUSDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sei fastUSD (FASTUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sei fastUSD (FASTUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sei fastUSD.

בדוק את Sei fastUSD תחזית המחיר עכשיו‏!

FASTUSD למטבעות מקומיים

Sei fastUSD (FASTUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sei fastUSD (FASTUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FASTUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Sei fastUSD (FASTUSD)

כמה שווה Sei fastUSD (FASTUSD) היום?
החי FASTUSDהמחיר ב USD הוא 0.991308 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FASTUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של FASTUSD ל USD הוא $ 0.991308. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sei fastUSD?
שווי השוק של FASTUSD הוא $ 5.27M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FASTUSD?
ההיצע במחזור של FASTUSD הוא 5.32M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FASTUSD?
‏‏FASTUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.082 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FASTUSD?
FASTUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.798241 USD.
מהו נפח המסחר של FASTUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FASTUSD הוא -- USD.
האם FASTUSD יעלה השנה?
FASTUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FASTUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:46:32 (UTC+8)

