Sei fastUSD (FASTUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.986976 $ 0.986976 $ 0.986976 24 שעות נמוך $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.986976$ 0.986976 $ 0.986976 גבוה 24 שעות $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 שיא כל הזמנים $ 1.082$ 1.082 $ 1.082 המחיר הנמוך ביותר $ 0.798241$ 0.798241 $ 0.798241 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.33% שינוי מחיר (1D) +0.09% שינוי מחיר (7D) -0.71% שינוי מחיר (7D) -0.71%

Sei fastUSD (FASTUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.991308. במהלך 24 השעות האחרונות, FASTUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.986976 לבין שיא של $ 1.013, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FASTUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.082, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.798241.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FASTUSD השתנה ב -1.33% במהלך השעה האחרונה, +0.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sei fastUSD (FASTUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 5.27M$ 5.27M $ 5.27M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.27M$ 5.27M $ 5.27M אספקת מחזור 5.32M 5.32M 5.32M אספקה כוללת 5,320,759.027310627 5,320,759.027310627 5,320,759.027310627

שווי השוק הנוכחי של Sei fastUSD הוא $ 5.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FASTUSD הוא 5.32M, עם היצע כולל של 5320759.027310627. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.27M.