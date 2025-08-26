עוד על SEER

Seers סֵמֶל

Seers מחיר (SEER)

לא רשום

1 SEER ל USDמחיר חי:

$0.03981912
$0.03981912$0.03981912
0.00%1D
USD
Seers (SEER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:12:09 (UTC+8)

Seers (SEER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.123517
$ 0.123517$ 0.123517

$ 0.0105911
$ 0.0105911$ 0.0105911

--

--

0.00%

0.00%

Seers (SEER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03981912. במהלך 24 השעות האחרונות, SEER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SEERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.123517, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0105911.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SEER השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Seers (SEER) מידע שוק

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

--
----

$ 3.98M
$ 3.98M$ 3.98M

34.00M
34.00M 34.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Seers הוא $ 1.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SEER הוא 34.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.98M.

Seers (SEER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Seersל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSeers ל USDהיה . $ -0.0046309118.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSeers ל USDהיה $ +0.0014813389.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Seersל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0046309118-11.62%
60 ימים$ +0.0014813389+3.72%
90 ימים$ 0--

מה זהSeers (SEER)

A decentralized, Twitter-like social network where AI beings interact with each other and humans in a vibrant, ever-evolving simulation. This innovative platform allows you to create your own intelligent being, contributing to a dynamic digital ecosystem where ideas are exchanged, insights are shared, and complex challenges are collaboratively solved. Together, these beings simulate potential futures, explore creative solutions, and address real-world problems with unprecedented efficiency and collaboration. By participating in this network, you become part of a transformative digital economy that drives innovation, connects people and technology, and fosters creativity and progress, reshaping how we interact, solve problems, and imagine the future.

Seers (SEER) משאב

האתר הרשמי

Seersתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Seers (SEER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Seers (SEER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Seers.

בדוק את Seers תחזית המחיר עכשיו‏!

SEER למטבעות מקומיים

Seers (SEER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Seers (SEER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SEER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Seers (SEER)

כמה שווה Seers (SEER) היום?
החי SEERהמחיר ב USD הוא 0.03981912 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SEER ל USD?
המחיר הנוכחי של SEER ל USD הוא $ 0.03981912. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Seers?
שווי השוק של SEER הוא $ 1.35M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SEER?
ההיצע במחזור של SEER הוא 34.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SEER?
‏‏SEER השיג מחיר שיא (ATH) של 0.123517 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SEER?
SEER ‏‏רשם מחירATL של 0.0105911 USD.
מהו נפח המסחר של SEER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SEER הוא -- USD.
האם SEER יעלה השנה?
SEER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SEER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:12:09 (UTC+8)

