Seedify NFT Space סֵמֶל

Seedify NFT Space מחיר (SNFTS)

לא רשום

1 SNFTS ל USDמחיר חי:

$0.0002232
$0.0002232$0.0002232
-4.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Seedify NFT Space (SNFTS) טבלת מחירים חיה
Seedify NFT Space (SNFTS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02428117
$ 0.02428117$ 0.02428117

$ 0
$ 0$ 0

+0.70%

-4.57%

-12.44%

-12.44%

Seedify NFT Space (SNFTS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SNFTS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SNFTSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02428117, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SNFTS השתנה ב +0.70% במהלך השעה האחרונה, -4.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Seedify NFT Space (SNFTS) מידע שוק

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

--
----

$ 4.46M
$ 4.46M$ 4.46M

5.02B
5.02B 5.02B

20,000,000,000.0
20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Seedify NFT Space הוא $ 1.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SNFTS הוא 5.02B, עם היצע כולל של 20000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.46M.

Seedify NFT Space (SNFTS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Seedify NFT Spaceל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSeedify NFT Space ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSeedify NFT Space ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Seedify NFT Spaceל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.57%
30 ימים$ 0-23.86%
60 ימים$ 0-54.64%
90 ימים$ 0--

מה זהSeedify NFT Space (SNFTS)

SNFTS is the utility token created by Seedify and is the core token for Seedify's NFT ecosystem. The token will enable its holder to dive deep into the NFT ecosystem created by Seedify, that has an NFT Launchpad and an NFT Marketplace where the holders will enjoy unique conditions when purchasing their NFTs.

Seedify NFT Space (SNFTS) משאב

האתר הרשמי

Seedify NFT Spaceתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Seedify NFT Space (SNFTS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Seedify NFT Space (SNFTS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Seedify NFT Space.

בדוק את Seedify NFT Space תחזית המחיר עכשיו‏!

SNFTS למטבעות מקומיים

Seedify NFT Space (SNFTS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Seedify NFT Space (SNFTS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SNFTS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Seedify NFT Space (SNFTS)

כמה שווה Seedify NFT Space (SNFTS) היום?
החי SNFTSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SNFTS ל USD?
המחיר הנוכחי של SNFTS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Seedify NFT Space?
שווי השוק של SNFTS הוא $ 1.12M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SNFTS?
ההיצע במחזור של SNFTS הוא 5.02B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SNFTS?
‏‏SNFTS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02428117 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SNFTS?
SNFTS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SNFTS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SNFTS הוא -- USD.
האם SNFTS יעלה השנה?
SNFTS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SNFTS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
