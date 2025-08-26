SEDUX AI (SEDUX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00193357$ 0.00193357 $ 0.00193357 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) -8.39% שינוי מחיר (7D) -4.72% שינוי מחיר (7D) -4.72%

SEDUX AI (SEDUX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SEDUX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SEDUXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00193357, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SEDUX השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -8.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SEDUX AI (SEDUX) מידע שוק

שווי שוק $ 30.98K$ 30.98K $ 30.98K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.52K$ 31.52K $ 31.52K אספקת מחזור 965.31M 965.31M 965.31M אספקה כוללת 982,092,055.279916 982,092,055.279916 982,092,055.279916

שווי השוק הנוכחי של SEDUX AI הוא $ 30.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SEDUX הוא 965.31M, עם היצע כולל של 982092055.279916. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.52K.