SEDUX AI סֵמֶל

SEDUX AI מחיר (SEDUX)

לא רשום

1 SEDUX ל USDמחיר חי:

--
----
-8.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
SEDUX AI (SEDUX) טבלת מחירים חיה
SEDUX AI (SEDUX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00193357
$ 0.00193357$ 0.00193357

$ 0
$ 0$ 0

-0.19%

-8.39%

-4.72%

-4.72%

SEDUX AI (SEDUX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SEDUX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SEDUXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00193357, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SEDUX השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -8.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SEDUX AI (SEDUX) מידע שוק

$ 30.98K
$ 30.98K$ 30.98K

--
----

$ 31.52K
$ 31.52K$ 31.52K

965.31M
965.31M 965.31M

982,092,055.279916
982,092,055.279916 982,092,055.279916

שווי השוק הנוכחי של SEDUX AI הוא $ 30.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SEDUX הוא 965.31M, עם היצע כולל של 982092055.279916. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.52K.

SEDUX AI (SEDUX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SEDUX AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSEDUX AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSEDUX AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SEDUX AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.39%
30 ימים$ 0-27.43%
60 ימים$ 0-0.99%
90 ימים$ 0--

מה זהSEDUX AI (SEDUX)

SeduxAI is a decentralized application (DApp) built on the Solana blockchain, providing users with the opportunity to engage in conversations with AI-generated virtual personalities. These personalities are equipped with rich backstories, distinct traits, and visual representations, all created through advanced AI technology. Some personalities are designed to offer more intimate and playful interactions, catering to users personalized connection.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

SEDUX AI (SEDUX) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

SEDUX AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SEDUX AI (SEDUX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SEDUX AI (SEDUX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SEDUX AI.

בדוק את SEDUX AI תחזית המחיר עכשיו‏!

SEDUX למטבעות מקומיים

SEDUX AI (SEDUX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SEDUX AI (SEDUX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SEDUX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SEDUX AI (SEDUX)

כמה שווה SEDUX AI (SEDUX) היום?
החי SEDUXהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SEDUX ל USD?
המחיר הנוכחי של SEDUX ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SEDUX AI?
שווי השוק של SEDUX הוא $ 30.98K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SEDUX?
ההיצע במחזור של SEDUX הוא 965.31M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SEDUX?
‏‏SEDUX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00193357 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SEDUX?
SEDUX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SEDUX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SEDUX הוא -- USD.
האם SEDUX יעלה השנה?
SEDUX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SEDUX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
