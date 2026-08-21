Secret Society מחיר היום

מחיר Secret Society (SS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00104971, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SS ל USD הוא $ 0.00104971 לכל SS.

Secret Society כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,497.06, עם היצע במחזור של 10.00M SS. ב‑24 השעות האחרונות, SS סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.780274, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SS נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 13.59.

Secret Society (SS) מידע שוק

שווי שוק $ 10.50K$ 10.50K $ 10.50K נפח (24 שעות) $ 13.59$ 13.59 $ 13.59 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.50K$ 10.50K $ 10.50K אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Secret Society הוא $ 10.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 13.59. ההיצע במחזור של SS הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.50K.