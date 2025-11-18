Seascape Crowns מחיר היום

מחיר Seascape Crowns (CWS) בזמן אמת היום הוא $ 0.085673, עם שינוי של 13.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CWS ל USD הוא $ 0.085673 לכל CWS.

Seascape Crowns כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 653,421, עם היצע במחזור של 7.65M CWS. ב‑24 השעות האחרונות, CWS סחר בין $ 0.082776 (נמוך) ל $ 0.099586 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 61.33, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.063296.

ביצועים לטווח קצר, CWS נע ב +3.50% בשעה האחרונה ו -27.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Seascape Crowns (CWS) מידע שוק

שווי שוק $ 653.42K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 653.42K אספקת מחזור 7.65M אספקה כוללת 7,645,850.9663491575

