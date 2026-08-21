Seal the Night Rider מחיר היום

מחיר Seal the Night Rider (RIDER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RIDER ל USD הוא $ 0 לכל RIDER.

Seal the Night Rider כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,660.96, עם היצע במחזור של 1.00B RIDER. ב‑24 השעות האחרונות, RIDER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RIDER נע ב -1.60% בשעה האחרונה ו +9.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Seal the Night Rider (RIDER) מידע שוק

שווי שוק $ 12.66K$ 12.66K $ 12.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.66K$ 12.66K $ 12.66K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Seal the Night Rider הוא $ 12.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RIDER הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.66K.