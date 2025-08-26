עוד על SOG

SOG מידע על מחיר

SOG אתר רשמי

SOG טוקניומיקה

SOG תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Seal Dog סֵמֶל

Seal Dog מחיר (SOG)

לא רשום

1 SOG ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Seal Dog (SOG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:31:04 (UTC+8)

Seal Dog (SOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00109646
$ 0.00109646$ 0.00109646

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-44.52%

-44.52%

Seal Dog (SOG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00109646, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-44.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Seal Dog (SOG) מידע שוק

$ 15.72K
$ 15.72K$ 15.72K

--
----

$ 15.72K
$ 15.72K$ 15.72K

8.45B
8.45B 8.45B

8,454,596,390.261579
8,454,596,390.261579 8,454,596,390.261579

שווי השוק הנוכחי של Seal Dog הוא $ 15.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOG הוא 8.45B, עם היצע כולל של 8454596390.261579. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.72K.

Seal Dog (SOG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Seal Dogל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSeal Dog ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSeal Dog ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Seal Dogל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-76.59%
60 ימים$ 0-63.44%
90 ימים$ 0--

מה זהSeal Dog (SOG)

Seal Dog is a meme token featuring a playful dog disguised as a seal, blending humour and creativity with blockchain technology. Built on the SUI blockchain, Seal Dog fosters a vibrant community focused on fun and engagement. With a commitment to decentralization, innovation, and laughter, it aims to become a symbol of joy and inclusivity in the crypto space. The project also explores unique utilities for community-driven growth.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Seal Dog (SOG) משאב

האתר הרשמי

Seal Dogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Seal Dog (SOG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Seal Dog (SOG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Seal Dog.

בדוק את Seal Dog תחזית המחיר עכשיו‏!

SOG למטבעות מקומיים

Seal Dog (SOG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Seal Dog (SOG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SOG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Seal Dog (SOG)

כמה שווה Seal Dog (SOG) היום?
החי SOGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SOG ל USD?
המחיר הנוכחי של SOG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Seal Dog?
שווי השוק של SOG הוא $ 15.72K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SOG?
ההיצע במחזור של SOG הוא 8.45B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SOG?
‏‏SOG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00109646 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SOG?
SOG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SOG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SOG הוא -- USD.
האם SOG יעלה השנה?
SOG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SOG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:31:04 (UTC+8)

Seal Dog (SOG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.