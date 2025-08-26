Seal Dog (SOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00109646$ 0.00109646 $ 0.00109646 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -44.52% שינוי מחיר (7D) -44.52%

Seal Dog (SOG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00109646, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-44.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Seal Dog (SOG) מידע שוק

שווי שוק $ 15.72K$ 15.72K $ 15.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.72K$ 15.72K $ 15.72K אספקת מחזור 8.45B 8.45B 8.45B אספקה כוללת 8,454,596,390.261579 8,454,596,390.261579 8,454,596,390.261579

שווי השוק הנוכחי של Seal Dog הוא $ 15.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOG הוא 8.45B, עם היצע כולל של 8454596390.261579. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.72K.