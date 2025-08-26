Seal Dog מחיר (SOG)
Seal Dog (SOG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00109646, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-44.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Seal Dog הוא $ 15.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOG הוא 8.45B, עם היצע כולל של 8454596390.261579. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.72K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Seal Dogל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSeal Dog ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSeal Dog ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Seal Dogל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|-76.59%
|60 ימים
|$ 0
|-63.44%
|90 ימים
|$ 0
|--
Seal Dog is a meme token featuring a playful dog disguised as a seal, blending humour and creativity with blockchain technology. Built on the SUI blockchain, Seal Dog fosters a vibrant community focused on fun and engagement. With a commitment to decentralization, innovation, and laughter, it aims to become a symbol of joy and inclusivity in the crypto space. The project also explores unique utilities for community-driven growth.
