Screaming Rubber Chicken מחיר היום

מחיר Screaming Rubber Chicken (SRC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SRC ל USD הוא $ 0 לכל SRC.

Screaming Rubber Chicken כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,520.99, עם היצע במחזור של 999.12M SRC. ב‑24 השעות האחרונות, SRC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SRC נע ב -0.70% בשעה האחרונה ו +2.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Screaming Rubber Chicken (SRC) מידע שוק

שווי שוק $ 12.52K$ 12.52K $ 12.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.52K$ 12.52K $ 12.52K אספקת מחזור 999.12M 999.12M 999.12M אספקה כוללת 999,115,823.701558 999,115,823.701558 999,115,823.701558

שווי השוק הנוכחי של Screaming Rubber Chicken הוא $ 12.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SRC הוא 999.12M, עם היצע כולל של 999115823.701558. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.52K.