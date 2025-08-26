Scratch ($SCRATCH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.58% שינוי מחיר (1D) -7.75% שינוי מחיר (7D) +0.45% שינוי מחיר (7D) +0.45%

Scratch ($SCRATCH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $SCRATCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $SCRATCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $SCRATCH השתנה ב +0.58% במהלך השעה האחרונה, -7.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Scratch ($SCRATCH) מידע שוק

שווי שוק $ 6.07M$ 6.07M $ 6.07M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.07M$ 6.07M $ 6.07M אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Scratch הוא $ 6.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $SCRATCH הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.07M.