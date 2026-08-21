ScottyTheAi מחיר היום

מחיר ScottyTheAi (SCOTTY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 23.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SCOTTY ל USD הוא $ 0 לכל SCOTTY.

ScottyTheAi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 70,556, עם היצע במחזור של 1.73B SCOTTY. ב‑24 השעות האחרונות, SCOTTY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03043926, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SCOTTY נע ב -- בשעה האחרונה ו -10.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ScottyTheAi (SCOTTY) מידע שוק

שווי שוק $ 70.56K$ 70.56K $ 70.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 70.56K$ 70.56K $ 70.56K אספקת מחזור 1.73B 1.73B 1.73B אספקה כוללת 1,734,567,890.0 1,734,567,890.0 1,734,567,890.0

שווי השוק הנוכחי של ScottyTheAi הוא $ 70.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCOTTY הוא 1.73B, עם היצע כולל של 1734567890.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 70.56K.