Scotland Fan Token מחיר היום

מחיר Scotland Fan Token (SFA) בזמן אמת היום הוא $ 0.14696, עם שינוי של 2.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SFA ל USD הוא $ 0.14696 לכל SFA.

Scotland Fan Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 382,815, עם היצע במחזור של 2.62M SFA. ב‑24 השעות האחרונות, SFA סחר בין $ 0.14297 (נמוך) ל $ 0.156442 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.9, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.14297.

ביצועים לטווח קצר, SFA נע ב +0.86% בשעה האחרונה ו -33.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 180.90K.

Scotland Fan Token (SFA) מידע שוק

שווי שוק $ 382.82K$ 382.82K $ 382.82K נפח (24 שעות) $ 180.90K$ 180.90K $ 180.90K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M אספקת מחזור 2.62M 2.62M 2.62M אספקה כוללת 19,816,458.0 19,816,458.0 19,816,458.0

שווי השוק הנוכחי של Scotland Fan Token הוא $ 382.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 180.90K. ההיצע במחזור של SFA הוא 2.62M, עם היצע כולל של 19816458.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.90M.