SciNet is a revolutionary platform that aims to redefine the way science is conducted, validated, and shared. At its core, SciNet is built to empower researchers, innovators, and contributors with tools that foster collaboration, transparency, and innovation. By leveraging the power of blockchain technology and artificial intelligence, SciNet creates a decentralized ecosystem where knowledge is freely accessible, discoveries are validated transparently, and contributions are rewarded fairly.
In today’s world, traditional science often faces challenges such as restricted access to resources, centralized control, and slow validation processes. SciNet breaks down these barriers by offering a platform where global collaboration thrives, and every stakeholder has a voice. Whether you’re a researcher seeking access to the latest tools, an innovator looking to protect your intellectual property, or a contributor supporting groundbreaking research, SciNet provides a space for you.
SciNet (SCINET) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של SciNet (SCINET) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של SCINET אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות SCINETהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את SCINETטוקניומיקה, חקרו אתSCINETהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
