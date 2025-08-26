SciNet (SCINET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.193518$ 0.193518 $ 0.193518 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00110197$ 0.00110197 $ 0.00110197 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -1.30% שינוי מחיר (7D) -1.30%

SciNet (SCINET) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00230909. במהלך 24 השעות האחרונות, SCINET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCINETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.193518, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00110197.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCINET השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SciNet (SCINET) מידע שוק

שווי שוק $ 23.09K$ 23.09K $ 23.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.09K$ 23.09K $ 23.09K אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SciNet הוא $ 23.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCINET הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.09K.