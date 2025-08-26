עוד על SCINET

SciNet סֵמֶל

SciNet מחיר (SCINET)

1 SCINET ל USDמחיר חי:

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
SciNet (SCINET) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:59:14 (UTC+8)

SciNet (SCINET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-1.30%

-1.30%

SciNet (SCINET) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00230909. במהלך 24 השעות האחרונות, SCINET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCINETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.193518, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00110197.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCINET השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SciNet (SCINET) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של SciNet הוא $ 23.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCINET הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.09K.

SciNet (SCINET) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SciNetל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSciNet ל USDהיה . $ +0.0003832031.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSciNet ל USDהיה $ +0.0014470559.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SciNetל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0003832031+16.60%
60 ימים$ +0.0014470559+62.67%
90 ימים$ 0--

מה זהSciNet (SCINET)

SciNet is a revolutionary platform that aims to redefine the way science is conducted, validated, and shared. At its core, SciNet is built to empower researchers, innovators, and contributors with tools that foster collaboration, transparency, and innovation. By leveraging the power of blockchain technology and artificial intelligence, SciNet creates a decentralized ecosystem where knowledge is freely accessible, discoveries are validated transparently, and contributions are rewarded fairly. In today’s world, traditional science often faces challenges such as restricted access to resources, centralized control, and slow validation processes. SciNet breaks down these barriers by offering a platform where global collaboration thrives, and every stakeholder has a voice. Whether you’re a researcher seeking access to the latest tools, an innovator looking to protect your intellectual property, or a contributor supporting groundbreaking research, SciNet provides a space for you.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

SciNet (SCINET) משאב

האתר הרשמי

SciNetתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SciNet (SCINET) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SciNet (SCINET) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SciNet.

בדוק את SciNet תחזית המחיר עכשיו‏!

SCINET למטבעות מקומיים

SciNet (SCINET) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SciNet (SCINET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SCINET הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SciNet (SCINET)

כמה שווה SciNet (SCINET) היום?
החי SCINETהמחיר ב USD הוא 0.00230909 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SCINET ל USD?
המחיר הנוכחי של SCINET ל USD הוא $ 0.00230909. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SciNet?
שווי השוק של SCINET הוא $ 23.09K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SCINET?
ההיצע במחזור של SCINET הוא 10.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SCINET?
‏‏SCINET השיג מחיר שיא (ATH) של 0.193518 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SCINET?
SCINET ‏‏רשם מחירATL של 0.00110197 USD.
מהו נפח המסחר של SCINET?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SCINET הוא -- USD.
האם SCINET יעלה השנה?
SCINET ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SCINET תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.