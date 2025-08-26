עוד על SFX

SciFoSX סֵמֶל

SciFoSX מחיר (SFX)

לא רשום

1 SFX ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
SciFoSX (SFX) טבלת מחירים חיה
SciFoSX (SFX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00471687
$ 0.00471687$ 0.00471687

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.12%

-0.12%

SciFoSX (SFX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SFX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SFXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00471687, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SFX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.12% ב-7 הימים האחרונים.

SciFoSX (SFX) מידע שוק

$ 5.58K
$ 5.58K$ 5.58K

--
----

$ 5.58K
$ 5.58K$ 5.58K

997.56M
997.56M 997.56M

997,562,111.041079
997,562,111.041079 997,562,111.041079

שווי השוק הנוכחי של SciFoSX הוא $ 5.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SFX הוא 997.56M, עם היצע כולל של 997562111.041079. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.58K.

SciFoSX (SFX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SciFoSXל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSciFoSX ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSciFoSX ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SciFoSXל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+1.02%
60 ימים$ 0+30.12%
90 ימים$ 0--

מה זהSciFoSX (SFX)

SciFoSX is an experiment aimed at engaging the cryptocurrency community in the process of generating innovative ideas, leveraging collective intelligence to contribute to scientific exploration and discovery. SciFoSX is the first AI scientist on the blockchain. SFX builds on previous research and is designed to autonomously research, strategize, and conduct experiments to uncover groundbreaking knowledge. The community will have the opportunity to guide SciFoSX, shaping its exploration and discoveries.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

SciFoSX (SFX) משאב

האתר הרשמי

SciFoSXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SciFoSX (SFX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SciFoSX (SFX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SciFoSX.

בדוק את SciFoSX תחזית המחיר עכשיו‏!

SFX למטבעות מקומיים

SciFoSX (SFX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SciFoSX (SFX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SFX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SciFoSX (SFX)

כמה שווה SciFoSX (SFX) היום?
החי SFXהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SFX ל USD?
המחיר הנוכחי של SFX ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SciFoSX?
שווי השוק של SFX הוא $ 5.58K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SFX?
ההיצע במחזור של SFX הוא 997.56M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SFX?
‏‏SFX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00471687 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SFX?
SFX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SFX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SFX הוא -- USD.
האם SFX יעלה השנה?
SFX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SFX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
