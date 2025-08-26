Science Cult Mascot מחיר (HELA)
-5.24%
-47.96%
+59.70%
+59.70%
Science Cult Mascot (HELA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HELA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HELAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00325709, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, HELA השתנה ב -5.24% במהלך השעה האחרונה, -47.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+59.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Science Cult Mascot הוא $ 93.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HELA הוא 999.40M, עם היצע כולל של 999401880.276485. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.61K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Science Cult Mascotל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלScience Cult Mascot ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלScience Cult Mascot ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Science Cult Mascotל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-47.96%
|30 ימים
|$ 0
|+34.74%
|60 ימים
|$ 0
|+97.90%
|90 ימים
|$ 0
|--
HELA is the mascot of Decentralized Science (DeSci) movement, striving to make science popular and fun (again). Inspired by the discovery of HeLa cells, one of the most valuable and timeless discoveries in the history of science. The name hints on a tribute to Henrietta Lacks, whose cancer cells are the source of the HeLa cell line, the first immortalized human cell line and one of the most important cell lines in medical research. An immortalized cell line reproduces indefinitely under specific conditions, and the HeLa cell line continues to be a source of invaluable medical data to the present day.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה Science Cult Mascot (HELA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Science Cult Mascot (HELA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Science Cult Mascot.
בדוק את Science Cult Mascot תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Science Cult Mascot (HELA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HELA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.