Schwab International Equity xStock מחיר היום

מחיר Schwab International Equity xStock (SCHFX) בזמן אמת היום הוא $ 28.42, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SCHFX ל USD הוא $ 28.42 לכל SCHFX.

Schwab International Equity xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 185,834, עם היצע במחזור של 6.54K SCHFX. ב‑24 השעות האחרונות, SCHFX סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 28.89, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 24.1.

ביצועים לטווח קצר, SCHFX נע ב -- בשעה האחרונה ו -1.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 77.61.

Schwab International Equity xStock (SCHFX) מידע שוק

שווי שוק $ 185.83K$ 185.83K $ 185.83K נפח (24 שעות) $ 77.61$ 77.61 $ 77.61 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 185.83K$ 185.83K $ 185.83K אספקת מחזור 6.54K 6.54K 6.54K אספקה כוללת 6,537.797073665763 6,537.797073665763 6,537.797073665763

שווי השוק הנוכחי של Schwab International Equity xStock הוא $ 185.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 77.61. ההיצע במחזור של SCHFX הוא 6.54K, עם היצע כולל של 6537.797073665763. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 185.83K.