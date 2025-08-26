עוד על SCHNOZ

Schnoz סֵמֶל

Schnoz מחיר (SCHNOZ)

לא רשום

1 SCHNOZ ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Schnoz (SCHNOZ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:59:07 (UTC+8)

Schnoz (SCHNOZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-5.12%

-5.12%

Schnoz (SCHNOZ) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SCHNOZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCHNOZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCHNOZ השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Schnoz (SCHNOZ) מידע שוק

$ 7.02K
$ 7.02K$ 7.02K

--
----

$ 7.02K
$ 7.02K$ 7.02K

998.72M
998.72M 998.72M

998,718,484.911995
998,718,484.911995 998,718,484.911995

שווי השוק הנוכחי של Schnoz הוא $ 7.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCHNOZ הוא 998.72M, עם היצע כולל של 998718484.911995. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.02K.

Schnoz (SCHNOZ) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Schnozל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSchnoz ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSchnoz ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Schnozל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-15.18%
60 ימים$ 0+7.21%
90 ימים$ 0--

מה זהSchnoz (SCHNOZ)

In the wild, uncharted realm of the markets, where limits and logic fall to dust, stood Schnoz the Long-Nosed Green Candle, the living embodiment of boundless ascent. His sleek, ever-growing emerald nose pierced through clouds, charts, and reason itself, stretching endlessly into the sky with no end, no resistance, and no ceiling price to halt its rise. Traders and believers gazed upward in awe as Schnoz led them beyond the known peaks, his infinite nose a green highway to unimaginable heights. “There is no top,” they whispered, “only the nose that grows,” as Schnoz defied every law and every doubter, forever climbing into the mythic expanse of unstoppable gain.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Schnoz (SCHNOZ) משאב

האתר הרשמי

Schnozתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Schnoz (SCHNOZ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Schnoz (SCHNOZ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Schnoz.

בדוק את Schnoz תחזית המחיר עכשיו‏!

SCHNOZ למטבעות מקומיים

Schnoz (SCHNOZ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Schnoz (SCHNOZ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SCHNOZ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Schnoz (SCHNOZ)

כמה שווה Schnoz (SCHNOZ) היום?
החי SCHNOZהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SCHNOZ ל USD?
המחיר הנוכחי של SCHNOZ ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Schnoz?
שווי השוק של SCHNOZ הוא $ 7.02K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SCHNOZ?
ההיצע במחזור של SCHNOZ הוא 998.72M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SCHNOZ?
‏‏SCHNOZ השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SCHNOZ?
SCHNOZ ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SCHNOZ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SCHNOZ הוא -- USD.
האם SCHNOZ יעלה השנה?
SCHNOZ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SCHNOZ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.