מחיר Schizodio (SCHIZODIO) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 24.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SCHIZODIO ל USD הוא -- לכל SCHIZODIO.

Schizodio כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 241,447, עם היצע במחזור של 1.00B SCHIZODIO. ב‑24 השעות האחרונות, SCHIZODIO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SCHIZODIO נע ב +2.65% בשעה האחרונה ו +23.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Schizodio (SCHIZODIO) מידע שוק

שווי שוק $ 241.45K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 241.45K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Schizodio הוא $ 241.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCHIZODIO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 241.45K.