Sceptre Staked FLR סֵמֶל

Sceptre Staked FLR מחיר (SFLR)

לא רשום

1 SFLR ל USDמחיר חי:

$0.03447711
$0.03447711$0.03447711
-4.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Sceptre Staked FLR (SFLR) טבלת מחירים חיה
Sceptre Staked FLR (SFLR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0343707
$ 0.0343707$ 0.0343707
24 שעות נמוך
$ 0.03644795
$ 0.03644795$ 0.03644795
גבוה 24 שעות

$ 0.0343707
$ 0.0343707$ 0.0343707

$ 0.03644795
$ 0.03644795$ 0.03644795

$ 0.04445059
$ 0.04445059$ 0.04445059

$ 0.0131328
$ 0.0131328$ 0.0131328

+0.05%

-4.61%

-6.98%

-6.98%

Sceptre Staked FLR (SFLR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03440408. במהלך 24 השעות האחרונות, SFLR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0343707 לבין שיא של $ 0.03644795, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SFLRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04445059, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0131328.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SFLR השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, -4.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sceptre Staked FLR (SFLR) מידע שוק

$ 39.43M
$ 39.43M$ 39.43M

--
----

$ 39.43M
$ 39.43M$ 39.43M

1.14B
1.14B 1.14B

1,144,975,763.664041
1,144,975,763.664041 1,144,975,763.664041

שווי השוק הנוכחי של Sceptre Staked FLR הוא $ 39.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SFLR הוא 1.14B, עם היצע כולל של 1144975763.664041. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.43M.

Sceptre Staked FLR (SFLR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Sceptre Staked FLRל USDהיה $ -0.00166532432360202.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSceptre Staked FLR ל USDהיה . $ -0.0005487519.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSceptre Staked FLR ל USDהיה $ +0.0137291511.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Sceptre Staked FLRל USDהיה $ +0.00831055654936151.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00166532432360202-4.61%
30 ימים$ -0.0005487519-1.59%
60 ימים$ +0.0137291511+39.91%
90 ימים$ +0.00831055654936151+31.85%

מה זהSceptre Staked FLR (SFLR)

Sceptre Liquid Staking for Flare is Liquid Staking on Flare. It provides sFLR to the user when they stake their (w)FLR with Sceptre. sFLR is then available to be used in other protocols like lending markets.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Sceptre Staked FLR (SFLR) משאב

האתר הרשמי

Sceptre Staked FLRתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sceptre Staked FLR (SFLR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sceptre Staked FLR (SFLR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sceptre Staked FLR.

בדוק את Sceptre Staked FLR תחזית המחיר עכשיו‏!

SFLR למטבעות מקומיים

Sceptre Staked FLR (SFLR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sceptre Staked FLR (SFLR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SFLR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Sceptre Staked FLR (SFLR)

כמה שווה Sceptre Staked FLR (SFLR) היום?
החי SFLRהמחיר ב USD הוא 0.03440408 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SFLR ל USD?
המחיר הנוכחי של SFLR ל USD הוא $ 0.03440408. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sceptre Staked FLR?
שווי השוק של SFLR הוא $ 39.43M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SFLR?
ההיצע במחזור של SFLR הוא 1.14B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SFLR?
‏‏SFLR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04445059 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SFLR?
SFLR ‏‏רשם מחירATL של 0.0131328 USD.
מהו נפח המסחר של SFLR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SFLR הוא -- USD.
האם SFLR יעלה השנה?
SFLR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SFLR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Sceptre Staked FLR (SFLR) עדכונים חשובים מהתעשייה

