Sceptre Staked FLR (SFLR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0343707 24 שעות נמוך $ 0.03644795 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.04445059 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0131328 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.05% שינוי מחיר (1D) -4.61% שינוי מחיר (7D) -6.98%

Sceptre Staked FLR (SFLR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03440408. במהלך 24 השעות האחרונות, SFLR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0343707 לבין שיא של $ 0.03644795, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SFLRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04445059, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0131328.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SFLR השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, -4.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sceptre Staked FLR (SFLR) מידע שוק

שווי שוק $ 39.43M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.43M אספקת מחזור 1.14B אספקה כוללת 1,144,975,763.664041

שווי השוק הנוכחי של Sceptre Staked FLR הוא $ 39.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SFLR הוא 1.14B, עם היצע כולל של 1144975763.664041. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.43M.