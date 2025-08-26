עוד על WAIFU

Scarlet Waifu Capital Management מחיר (WAIFU)

לא רשום

1 WAIFU ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:30:40 (UTC+8)

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0100307
$ 0.0100307$ 0.0100307

$ 0.00001612
$ 0.00001612$ 0.00001612

--

--

-16.20%

-16.20%

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001806. במהלך 24 השעות האחרונות, WAIFU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WAIFUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0100307, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001612.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WAIFU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) מידע שוק

$ 18.06K
$ 18.06K$ 18.06K

--
----

$ 18.06K
$ 18.06K$ 18.06K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Scarlet Waifu Capital Management הוא $ 18.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAIFU הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.06K.

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Scarlet Waifu Capital Managementל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלScarlet Waifu Capital Management ל USDהיה . $ -0.0000103039.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלScarlet Waifu Capital Management ל USDהיה $ -0.0000115088.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Scarlet Waifu Capital Managementל USDהיה $ -0.0003374750313507309.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0000103039-57.05%
60 ימים$ -0.0000115088-63.72%
90 ימים$ -0.0003374750313507309-94.92%

מה זהScarlet Waifu Capital Management (WAIFU)

Scarlet Waifu DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) on Avalanche, combining blockchain innovation with a vibrant anime loving community. Described as “The Prodigies’ DAO,” it brings together experts from top firms (Ava Labs, JP Morgan, Jane Street, etc.) to drive investment, strategy, tech development, and education in the Avalanche ecosystem. The DAO introduces $WAIFU, a token blending meme culture with utility, incentivizing community engagement and governance participation. With a mix of finance, consulting, and blockchain expertise, Scarlet Waifu DAO accelerates web3 innovation while fostering an energetic, meme-driven community.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) משאב

האתר הרשמי

Scarlet Waifu Capital Managementתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Scarlet Waifu Capital Management.

בדוק את Scarlet Waifu Capital Management תחזית המחיר עכשיו‏!

WAIFU למטבעות מקומיים

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WAIFU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU)

כמה שווה Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) היום?
החי WAIFUהמחיר ב USD הוא 0.00001806 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WAIFU ל USD?
המחיר הנוכחי של WAIFU ל USD הוא $ 0.00001806. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Scarlet Waifu Capital Management?
שווי השוק של WAIFU הוא $ 18.06K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WAIFU?
ההיצע במחזור של WAIFU הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WAIFU?
‏‏WAIFU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0100307 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WAIFU?
WAIFU ‏‏רשם מחירATL של 0.00001612 USD.
מהו נפח המסחר של WAIFU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WAIFU הוא -- USD.
האם WAIFU יעלה השנה?
WAIFU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WAIFU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
