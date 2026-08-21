Scandic Coin מחיר היום

מחיר Scandic Coin (SNC) בזמן אמת היום הוא $ 0.162775, עם שינוי של 0.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SNC ל USD הוא $ 0.162775 לכל SNC.

Scandic Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,511,998, עם היצע במחזור של 126.00M SNC. ב‑24 השעות האחרונות, SNC סחר בין $ 0.162421 (נמוך) ל $ 0.163461 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.172194, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.073902.

ביצועים לטווח קצר, SNC נע ב -0.08% בשעה האחרונה ו +2.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 193.31K.

Scandic Coin (SNC) מידע שוק

שווי שוק $ 20.51M$ 20.51M $ 20.51M נפח (24 שעות) $ 193.31K$ 193.31K $ 193.31K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 162.79M$ 162.79M $ 162.79M אספקת מחזור 126.00M 126.00M 126.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Scandic Coin הוא $ 20.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 193.31K. ההיצע במחזור של SNC הוא 126.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 162.79M.