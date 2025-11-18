Scalr מחיר היום

מחיר Scalr (SCALR) בזמן אמת היום הוא $ 0.0001459, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SCALR ל USD הוא $ 0.0001459 לכל SCALR.

Scalr כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,589.95, עם היצע במחזור של 100.00M SCALR. ב‑24 השעות האחרונות, SCALR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04174749, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00014545.

ביצועים לטווח קצר, SCALR נע ב -- בשעה האחרונה ו -7.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Scalr (SCALR) מידע שוק

שווי שוק $ 14.59K$ 14.59K $ 14.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.59K$ 14.59K $ 14.59K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

