SC Internacional Fan Token (SACI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.159828 גבוה 24 שעות $ 0.164012 שיא כל הזמנים $ 2.34 המחיר הנמוך ביותר $ 0.159828 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.65% שינוי מחיר (1D) -1.44% שינוי מחיר (7D) -3.63%

SC Internacional Fan Token (SACI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.161006. במהלך 24 השעות האחרונות, SACI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.159828 לבין שיא של $ 0.164012, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SACIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.34, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.159828.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SACI השתנה ב +0.65% במהלך השעה האחרונה, -1.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SC Internacional Fan Token (SACI) מידע שוק

שווי שוק $ 180.02K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.42M אספקת מחזור 1.12M אספקה כוללת 15,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SC Internacional Fan Token הוא $ 180.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SACI הוא 1.12M, עם היצע כולל של 15000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.42M.