SAYCOIN (SAY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00108708 $ 0.00108708 $ 0.00108708 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00108708$ 0.00108708 $ 0.00108708 שיא כל הזמנים $ 0.00562852$ 0.00562852 $ 0.00562852 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +3.06% שינוי מחיר (1D) +8.27% שינוי מחיר (7D) -6.94% שינוי מחיר (7D) -6.94%

SAYCOIN (SAY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00108403. במהלך 24 השעות האחרונות, SAY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00108708, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00562852, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAY השתנה ב +3.06% במהלך השעה האחרונה, +8.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SAYCOIN (SAY) מידע שוק

שווי שוק $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.42M$ 5.42M $ 5.42M אספקת מחזור 1.33B 1.33B 1.33B אספקה כוללת 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SAYCOIN הוא $ 1.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAY הוא 1.33B, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.42M.