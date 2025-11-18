Savings xDAI מחיר היום

מחיר Savings xDAI (SDAI) בזמן אמת היום הוא $ 1.21, עם שינוי של 0.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SDAI ל USD הוא $ 1.21 לכל SDAI.

Savings xDAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 98,769,406, עם היצע במחזור של 81.61M SDAI. ב‑24 השעות האחרונות, SDAI סחר בין $ 1.2 (נמוך) ל $ 1.22 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.41, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.548412.

ביצועים לטווח קצר, SDAI נע ב -0.09% בשעה האחרונה ו +0.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Savings xDAI (SDAI) מידע שוק

שווי שוק $ 98.77M$ 98.77M $ 98.77M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 98.75M$ 98.75M $ 98.75M אספקת מחזור 81.61M 81.61M 81.61M אספקה כוללת 81,594,146.21576346 81,594,146.21576346 81,594,146.21576346

שווי השוק הנוכחי של Savings xDAI הוא $ 98.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SDAI הוא 81.61M, עם היצע כולל של 81594146.21576346. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 98.75M.