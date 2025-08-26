Savings USX מחיר (SUSX)
Savings USX (SUSX) המחיר בזמן אמת של הוא $1.097. במהלך 24 השעות האחרונות, SUSX נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.092 לבין שיא של $ 1.1, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUSXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 19.98, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.008.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUSX השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -0.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Savings USX הוא $ 818.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUSX הוא 746.73K, עם היצע כולל של 746729.0530895102. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 818.85K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Savings USXל USDהיה $ -0.006544934070721.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSavings USX ל USDהיה . $ +0.0070758694.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSavings USX ל USDהיה $ +0.0103933071.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Savings USXל USDהיה $ +0.0132159482408494.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.006544934070721
|-0.59%
|30 ימים
|$ +0.0070758694
|+0.65%
|60 ימים
|$ +0.0103933071
|+0.95%
|90 ימים
|$ +0.0132159482408494
|+1.22%
What is sUSX? Savings USX (sUSX) is the tokenized version of yield-bearing USX, redistributing revenue from dForce protocols back to USX holders. Savings USX (sUSX) implements a LayerZero OFT (Omnichain Fungible Token) format for USX deposited into the sUSX vault, converting the USR-deposited position into a token users can hold and use. sUSX will offer omni yields to holders across multiple networks, allowing USX holders to share in protocol revenues with the dForce DAO in proportion to the amount of USX deposited into the sUSX vault. This encourages long-term liquidity contributions to both USX and dForce. Where does the yield come from? xUSX will redistribute revenues collected by the Treasury from all dForce protocols and its eco-projects to sUSX holders, including but not limited to: Unitus Finance: interest spread allocation Vault: minting fees LSR: redemption fees, and saving interest generated by underlying collateral assets supplied to lending protocols POO: DeFi rewards Other RWA and other market operation strategies Earnings automatically accrue and compound continuously while you hold sUSX.
