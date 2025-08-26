Savings USX (SUSX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.092 $ 1.092 $ 1.092 24 שעות נמוך $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.092$ 1.092 $ 1.092 גבוה 24 שעות $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 שיא כל הזמנים $ 19.98$ 19.98 $ 19.98 המחיר הנמוך ביותר $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.43% שינוי מחיר (1D) -0.59% שינוי מחיר (7D) +0.42% שינוי מחיר (7D) +0.42%

Savings USX (SUSX) המחיר בזמן אמת של הוא $1.097. במהלך 24 השעות האחרונות, SUSX נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.092 לבין שיא של $ 1.1, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUSXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 19.98, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.008.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUSX השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -0.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Savings USX (SUSX) מידע שוק

שווי שוק $ 818.85K$ 818.85K $ 818.85K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 818.85K$ 818.85K $ 818.85K אספקת מחזור 746.73K 746.73K 746.73K אספקה כוללת 746,729.0530895102 746,729.0530895102 746,729.0530895102

שווי השוק הנוכחי של Savings USX הוא $ 818.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUSX הוא 746.73K, עם היצע כולל של 746729.0530895102. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 818.85K.