Savings USDD מחיר היום

מחיר Savings USDD (SUSDD) בזמן אמת היום הוא $ 1.062, עם שינוי של 0.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SUSDD ל USD הוא $ 1.062 לכל SUSDD.

Savings USDD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 236,716,574, עם היצע במחזור של 222.80M SUSDD. ב‑24 השעות האחרונות, SUSDD סחר בין $ 1.062 (נמוך) ל $ 1.063 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.063, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.637557.

ביצועים לטווח קצר, SUSDD נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +0.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 366.91.

Savings USDD (SUSDD) מידע שוק

שווי שוק $ 236.72M$ 236.72M $ 236.72M נפח (24 שעות) $ 366.91$ 366.91 $ 366.91 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 236.76M$ 236.76M $ 236.76M אספקת מחזור 222.80M 222.80M 222.80M אספקה כוללת 222,841,655.9272443 222,841,655.9272443 222,841,655.9272443

שווי השוק הנוכחי של Savings USDD הוא $ 236.72M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 366.91. ההיצע במחזור של SUSDD הוא 222.80M, עם היצע כולל של 222841655.9272443. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 236.76M.