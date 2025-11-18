Savings Dai מחיר היום

מחיר Savings Dai (SDAI) בזמן אמת היום הוא $ 1.17, עם שינוי של 0.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SDAI ל USD הוא $ 1.17 לכל SDAI.

Savings Dai כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 244,850,151, עם היצע במחזור של 209.55M SDAI. ב‑24 השעות האחרונות, SDAI סחר בין $ 1.17 (נמוך) ל $ 1.17 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.27, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.186576.

ביצועים לטווח קצר, SDAI נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו +0.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Savings Dai (SDAI) מידע שוק

שווי שוק $ 244.85M$ 244.85M $ 244.85M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 244.85M$ 244.85M $ 244.85M אספקת מחזור 209.55M 209.55M 209.55M אספקה כוללת 209,545,807.0370346 209,545,807.0370346 209,545,807.0370346

