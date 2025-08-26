עוד על SCRVUSD

SCRVUSD מידע על מחיר

SCRVUSD אתר רשמי

SCRVUSD טוקניומיקה

SCRVUSD תחזית מחיר

Savings crvUSD סֵמֶל

Savings crvUSD מחיר (SCRVUSD)

לא רשום

1 SCRVUSD ל USDמחיר חי:

$1.061
$1.061$1.061
0.00%1D
USD
Savings crvUSD (SCRVUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:45:43 (UTC+8)

Savings crvUSD (SCRVUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.061
$ 1.061$ 1.061
24 שעות נמוך
$ 1.062
$ 1.062$ 1.062
גבוה 24 שעות

$ 1.061
$ 1.061$ 1.061

$ 1.062
$ 1.062$ 1.062

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 0.894139
$ 0.894139$ 0.894139

-0.01%

+0.02%

+0.07%

+0.07%

Savings crvUSD (SCRVUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.061. במהלך 24 השעות האחרונות, SCRVUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.061 לבין שיא של $ 1.062, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCRVUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.13, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.894139.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCRVUSD השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Savings crvUSD (SCRVUSD) מידע שוק

$ 54.73M
$ 54.73M$ 54.73M

--
----

$ 54.73M
$ 54.73M$ 54.73M

51.56M
51.56M 51.56M

51,563,826.1271074
51,563,826.1271074 51,563,826.1271074

שווי השוק הנוכחי של Savings crvUSD הוא $ 54.73M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCRVUSD הוא 51.56M, עם היצע כולל של 51563826.1271074. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.73M.

Savings crvUSD (SCRVUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Savings crvUSDל USDהיה $ +0.00021174.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSavings crvUSD ל USDהיה . $ +0.0052508890.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSavings crvUSD ל USDהיה $ +0.0108086192.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Savings crvUSDל USDהיה $ +0.0156767134583738.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00021174+0.02%
30 ימים$ +0.0052508890+0.49%
60 ימים$ +0.0108086192+1.02%
90 ימים$ +0.0156767134583738+1.50%

מה זהSavings crvUSD (SCRVUSD)

Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings. As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Savings crvUSD (SCRVUSD) משאב

האתר הרשמי

Savings crvUSDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Savings crvUSD (SCRVUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Savings crvUSD (SCRVUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Savings crvUSD.

בדוק את Savings crvUSD תחזית המחיר עכשיו‏!

SCRVUSD למטבעות מקומיים

Savings crvUSD (SCRVUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Savings crvUSD (SCRVUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SCRVUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Savings crvUSD (SCRVUSD)

כמה שווה Savings crvUSD (SCRVUSD) היום?
החי SCRVUSDהמחיר ב USD הוא 1.061 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SCRVUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של SCRVUSD ל USD הוא $ 1.061. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Savings crvUSD?
שווי השוק של SCRVUSD הוא $ 54.73M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SCRVUSD?
ההיצע במחזור של SCRVUSD הוא 51.56M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SCRVUSD?
‏‏SCRVUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.13 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SCRVUSD?
SCRVUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.894139 USD.
מהו נפח המסחר של SCRVUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SCRVUSD הוא -- USD.
האם SCRVUSD יעלה השנה?
SCRVUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SCRVUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:45:43 (UTC+8)

