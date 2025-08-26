Savings crvUSD (SCRVUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 1.061 גבוה 24 שעות $ 1.062 שיא כל הזמנים $ 1.13 המחיר הנמוך ביותר $ 0.894139 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) +0.02% שינוי מחיר (7D) +0.07%

Savings crvUSD (SCRVUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.061. במהלך 24 השעות האחרונות, SCRVUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.061 לבין שיא של $ 1.062, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCRVUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.13, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.894139.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCRVUSD השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Savings crvUSD (SCRVUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 54.73M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 54.73M אספקת מחזור 51.56M אספקה כוללת 51,563,826.1271074

שווי השוק הנוכחי של Savings crvUSD הוא $ 54.73M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCRVUSD הוא 51.56M, עם היצע כולל של 51563826.1271074. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.73M.