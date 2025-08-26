Save The Ostriches (OSTRICH) מידע על מחיר (USD)

Save The Ostriches (OSTRICH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OSTRICH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OSTRICHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OSTRICH השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -7.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Save The Ostriches (OSTRICH) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Save The Ostriches הוא $ 197.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OSTRICH הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999978287.626518. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 197.61K.