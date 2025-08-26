Save The Ostriches מחיר (OSTRICH)
Save The Ostriches (OSTRICH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OSTRICH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OSTRICHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, OSTRICH השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -7.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Save The Ostriches הוא $ 197.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OSTRICH הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999978287.626518. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 197.61K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Save The Ostrichesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSave The Ostriches ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSave The Ostriches ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Save The Ostrichesל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-7.50%
|30 ימים
|$ 0
|-14.75%
|60 ימים
|$ 0
|-13.80%
|90 ימים
|$ 0
|--
Save the Ostriches movement! It's a meme token with a mission to shine a spotlight on animal cruelty and government overreach. Our focus is the heartbreaking case of Universal Ostrich Farm in Edgewood, British Columbia, where 400 healthy ostriches face culling due to the governments fear of the bird flu. By joining the $OSTRICH meme community, you’re not just buying a token—you’re standing up for justice, supporting a devastated farm family, and challenging a system that prioritizes control over compassion.
