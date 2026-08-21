Savanna Survival מחיר היום

מחיר Savanna Survival (SVSA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00114269, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SVSA ל USD הוא $ 0.00114269 לכל SVSA.

Savanna Survival כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 219,174, עם היצע במחזור של 191.81M SVSA. ב‑24 השעות האחרונות, SVSA סחר בין $ 0.00114224 (נמוך) ל $ 0.001143 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.085655, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SVSA נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -0.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 19.81.

Savanna Survival (SVSA) מידע שוק

שווי שוק $ 219.17K$ 219.17K $ 219.17K נפח (24 שעות) $ 19.81$ 19.81 $ 19.81 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M אספקת מחזור 191.81M 191.81M 191.81M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Savanna Survival הוא $ 219.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 19.81. ההיצע במחזור של SVSA הוא 191.81M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.14M.