Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +9.18% שינוי מחיר (7D) +9.18%

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $NUKUMUTU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $NUKUMUTUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $NUKUMUTU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) מידע שוק

שווי שוק $ 8.62K$ 8.62K $ 8.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.62K$ 8.62K $ 8.62K אספקת מחזור 719.12M 719.12M 719.12M אספקה כוללת 719,115,961.962792 719,115,961.962792 719,115,961.962792

שווי השוק הנוכחי של Satushi Nukumutu הוא $ 8.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $NUKUMUTU הוא 719.12M, עם היצע כולל של 719115961.962792. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.62K.