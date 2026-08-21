Satu Wallet Token מחיר היום

מחיר Satu Wallet Token (SATU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SATU ל USD הוא $ 0 לכל SATU.

Satu Wallet Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 45,961, עם היצע במחזור של 974.08M SATU. ב‑24 השעות האחרונות, SATU סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SATU נע ב -- בשעה האחרונה ו -2.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Satu Wallet Token (SATU) מידע שוק

שווי שוק $ 45.96K$ 45.96K $ 45.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.61K$ 46.61K $ 46.61K אספקת מחזור 974.08M 974.08M 974.08M אספקה כוללת 987,898,117.470359 987,898,117.470359 987,898,117.470359

שווי השוק הנוכחי של Satu Wallet Token הוא $ 45.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SATU הוא 974.08M, עם היצע כולל של 987898117.470359. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.61K.