Satozhi מחיר היום

מחיר Satozhi (SATOZ) בזמן אמת היום הוא $ 0.00552128, עם שינוי של 0.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SATOZ ל USD הוא $ 0.00552128 לכל SATOZ.

Satozhi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 85,350, עם היצע במחזור של 15.46M SATOZ. ב‑24 השעות האחרונות, SATOZ סחר בין $ 0.00539631 (נמוך) ל $ 0.00563042 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.92, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00490497.

ביצועים לטווח קצר, SATOZ נע ב -0.84% בשעה האחרונה ו +12.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 811.55.

Satozhi (SATOZ) מידע שוק

שווי שוק $ 85.35K$ 85.35K $ 85.35K נפח (24 שעות) $ 811.55$ 811.55 $ 811.55 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 85.35K$ 85.35K $ 85.35K אספקת מחזור 15.46M 15.46M 15.46M אספקה כוללת 15,462,208.76666789 15,462,208.76666789 15,462,208.76666789

שווי השוק הנוכחי של Satozhi הוא $ 85.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 811.55. ההיצע במחזור של SATOZ הוא 15.46M, עם היצע כולל של 15462208.76666789. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 85.35K.