SatoshiSync (SSNC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SSNC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SSNCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.172905, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SSNC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של SatoshiSync הוא $ 42.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SSNC הוא 120.29M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 357.07K.