Satoshi Stablecoin (SATUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.995642 $ 0.995642 $ 0.995642 24 שעות נמוך $ 0.997472 $ 0.997472 $ 0.997472 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.995642$ 0.995642 $ 0.995642 גבוה 24 שעות $ 0.997472$ 0.997472 $ 0.997472 שיא כל הזמנים $ 1.68$ 1.68 $ 1.68 המחיר הנמוך ביותר $ 0.635574$ 0.635574 $ 0.635574 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +0.02% שינוי מחיר (7D) -0.09% שינוי מחיר (7D) -0.09%

Satoshi Stablecoin (SATUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.996526. במהלך 24 השעות האחרונות, SATUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.995642 לבין שיא של $ 0.997472, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SATUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.68, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.635574.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SATUSD השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Satoshi Stablecoin (SATUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 146.69M$ 146.69M $ 146.69M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 146.69M$ 146.69M $ 146.69M אספקת מחזור 147.21M 147.21M 147.21M אספקה כוללת 147,213,088.9409862 147,213,088.9409862 147,213,088.9409862

שווי השוק הנוכחי של Satoshi Stablecoin הוא $ 146.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SATUSD הוא 147.21M, עם היצע כולל של 147213088.9409862. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 146.69M.