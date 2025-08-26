עוד על SATUSD

Satoshi Stablecoin סֵמֶל

Satoshi Stablecoin מחיר (SATUSD)

לא רשום

1 SATUSD ל USDמחיר חי:

0.00%1D
USD
Satoshi Stablecoin (SATUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:18:34 (UTC+8)

Satoshi Stablecoin (SATUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.01%

+0.02%

-0.09%

-0.09%

Satoshi Stablecoin (SATUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.996526. במהלך 24 השעות האחרונות, SATUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.995642 לבין שיא של $ 0.997472, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SATUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.68, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.635574.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SATUSD השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Satoshi Stablecoin (SATUSD) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Satoshi Stablecoin הוא $ 146.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SATUSD הוא 147.21M, עם היצע כולל של 147213088.9409862. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 146.69M.

Satoshi Stablecoin (SATUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Satoshi Stablecoinל USDהיה $ +0.00020066.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSatoshi Stablecoin ל USDהיה . $ -0.0008047943.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSatoshi Stablecoin ל USDהיה $ -0.0028068151.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Satoshi Stablecoinל USDהיה $ -0.005063141510816.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00020066+0.02%
30 ימים$ -0.0008047943-0.08%
60 ימים$ -0.0028068151-0.28%
90 ימים$ -0.005063141510816-0.50%

מה זהSatoshi Stablecoin (SATUSD)

Satoshi Protocol is the first universal stablecoin protocol backed by Bitcoin, allowing users to deposit BTC as collateral to borrow stablecoin $SAT. This serves as the cornerstone for BTCfi to unleash trillions worth of Bitcoin.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Satoshi Stablecoin (SATUSD) משאב

Satoshi Stablecoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Satoshi Stablecoin (SATUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Satoshi Stablecoin (SATUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Satoshi Stablecoin.

בדוק את Satoshi Stablecoin תחזית המחיר עכשיו‏!

SATUSD למטבעות מקומיים

Satoshi Stablecoin (SATUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Satoshi Stablecoin (SATUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SATUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Satoshi Stablecoin (SATUSD)

כמה שווה Satoshi Stablecoin (SATUSD) היום?
החי SATUSDהמחיר ב USD הוא 0.996526 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SATUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של SATUSD ל USD הוא $ 0.996526. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Satoshi Stablecoin?
שווי השוק של SATUSD הוא $ 146.69M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SATUSD?
ההיצע במחזור של SATUSD הוא 147.21M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SATUSD?
‏‏SATUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.68 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SATUSD?
SATUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.635574 USD.
מהו נפח המסחר של SATUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SATUSD הוא -- USD.
האם SATUSD יעלה השנה?
SATUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SATUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
