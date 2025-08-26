עוד על SATOSHI

Satoshi Nakamoto סֵמֶל

Satoshi Nakamoto מחיר (SATOSHI)

לא רשום

1 SATOSHI ל USDמחיר חי:

$1.27$1.27
-10.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Satoshi Nakamoto (SATOSHI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:11:27 (UTC+8)

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.27$ 1.27
24 שעות נמוך
$ 1.42
$ 1.42$ 1.42
גבוה 24 שעות

$ 1.27$ 1.27

$ 1.42$ 1.42

$ 3.94$ 3.94

$ 0.181683$ 0.181683

-0.13%

-10.54%

+2.98%

+2.98%

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) המחיר בזמן אמת של הוא $1.27. במהלך 24 השעות האחרונות, SATOSHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.27 לבין שיא של $ 1.42, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SATOSHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.181683.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SATOSHI השתנה ב -0.13% במהלך השעה האחרונה, -10.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) מידע שוק

$ 2.68M$ 2.68M

--
----

$ 2.68M$ 2.68M

2.10M
2.10M 2.10M

2,100,000.0
2,100,000.0 2,100,000.0

שווי השוק הנוכחי של Satoshi Nakamoto הוא $ 2.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SATOSHI הוא 2.10M, עם היצע כולל של 2100000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.68M.

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Satoshi Nakamotoל USDהיה $ -0.149814780532931.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSatoshi Nakamoto ל USDהיה . $ +0.2716484280.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSatoshi Nakamoto ל USDהיה $ +0.7867228360.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Satoshi Nakamotoל USDהיה $ +0.4148896383402711.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.149814780532931-10.54%
30 ימים$ +0.2716484280+21.39%
60 ימים$ +0.7867228360+61.95%
90 ימים$ +0.4148896383402711+48.52%

מה זהSatoshi Nakamoto (SATOSHI)

This is a legacy token commemorating the pseudonym Satoshi Nakamoto.

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Satoshi Nakamotoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Satoshi Nakamoto (SATOSHI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Satoshi Nakamoto (SATOSHI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Satoshi Nakamoto.

בדוק את Satoshi Nakamoto תחזית המחיר עכשיו‏!

SATOSHI למטבעות מקומיים

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Satoshi Nakamoto (SATOSHI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SATOSHI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Satoshi Nakamoto (SATOSHI)

כמה שווה Satoshi Nakamoto (SATOSHI) היום?
החי SATOSHIהמחיר ב USD הוא 1.27 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SATOSHI ל USD?
המחיר הנוכחי של SATOSHI ל USD הוא $ 1.27. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Satoshi Nakamoto?
שווי השוק של SATOSHI הוא $ 2.68M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SATOSHI?
ההיצע במחזור של SATOSHI הוא 2.10M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SATOSHI?
‏‏SATOSHI השיג מחיר שיא (ATH) של 3.94 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SATOSHI?
SATOSHI ‏‏רשם מחירATL של 0.181683 USD.
מהו נפח המסחר של SATOSHI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SATOSHI הוא -- USD.
האם SATOSHI יעלה השנה?
SATOSHI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SATOSHI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Satoshi Nakamoto (SATOSHI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.