Satoshi Nakamoto (SATOSHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.27 $ 1.27 $ 1.27 24 שעות נמוך $ 1.42 $ 1.42 $ 1.42 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 גבוה 24 שעות $ 1.42$ 1.42 $ 1.42 שיא כל הזמנים $ 3.94$ 3.94 $ 3.94 המחיר הנמוך ביותר $ 0.181683$ 0.181683 $ 0.181683 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.13% שינוי מחיר (1D) -10.54% שינוי מחיר (7D) +2.98% שינוי מחיר (7D) +2.98%

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) המחיר בזמן אמת של הוא $1.27. במהלך 24 השעות האחרונות, SATOSHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.27 לבין שיא של $ 1.42, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SATOSHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.181683.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SATOSHI השתנה ב -0.13% במהלך השעה האחרונה, -10.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Satoshi Nakamoto (SATOSHI) מידע שוק

שווי שוק $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M אספקת מחזור 2.10M 2.10M 2.10M אספקה כוללת 2,100,000.0 2,100,000.0 2,100,000.0

שווי השוק הנוכחי של Satoshi Nakamoto הוא $ 2.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SATOSHI הוא 2.10M, עם היצע כולל של 2100000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.68M.