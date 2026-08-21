Satoshi Cash Network מחיר היום

מחיר Satoshi Cash Network (SCASH) בזמן אמת היום הוא $ 0.051733, עם שינוי של 4.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SCASH ל USD הוא $ 0.051733 לכל SCASH.

Satoshi Cash Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 367,119, עם היצע במחזור של 7.10M SCASH. ב‑24 השעות האחרונות, SCASH סחר בין $ 0.050756 (נמוך) ל $ 0.057077 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.538881, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00368375.

ביצועים לטווח קצר, SCASH נע ב +0.35% בשעה האחרונה ו -1.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 58.88K.

Satoshi Cash Network (SCASH) מידע שוק

שווי שוק $ 367.12K$ 367.12K $ 367.12K נפח (24 שעות) $ 58.88K$ 58.88K $ 58.88K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 367.12K$ 367.12K $ 367.12K אספקת מחזור 7.10M 7.10M 7.10M אספקה כוללת 7,096,450.0 7,096,450.0 7,096,450.0

שווי השוק הנוכחי של Satoshi Cash Network הוא $ 367.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.88K. ההיצע במחזור של SCASH הוא 7.10M, עם היצע כולל של 7096450.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 367.12K.