Satoshi Airline (JET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 2.53$ 2.53 $ 2.53 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Satoshi Airline (JET) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.53, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JET השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Satoshi Airline (JET) מידע שוק

שווי שוק $ 51.30K$ 51.30K $ 51.30K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 244.98K$ 244.98K $ 244.98K אספקת מחזור 104.69M 104.69M 104.69M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Satoshi Airline הוא $ 51.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JET הוא 104.69M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 244.98K.