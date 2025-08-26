עוד על JET

Satoshi Airline סֵמֶל

Satoshi Airline מחיר (JET)

1 JET ל USDמחיר חי:

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Satoshi Airline (JET) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:57:22 (UTC+8)

Satoshi Airline (JET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 2.53
$ 2.53$ 2.53

Satoshi Airline (JET) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.53, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JET השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Satoshi Airline (JET) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Satoshi Airline הוא $ 51.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JET הוא 104.69M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 244.98K.

Satoshi Airline (JET) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Satoshi Airlineל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSatoshi Airline ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSatoshi Airline ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Satoshi Airlineל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+16.62%
60 ימים$ 0-51.50%
90 ימים$ 0--

מה זהSatoshi Airline (JET)

Users earn SAT tokens through the Satoshi Reward App’s Travel-to-Earn mining reward system. The system rewards Airplane NFT owners with SAT tokens when they reach their travel destination and have used the Satoshi Airline app. It is important to note that the SAT token amount users can receive will vary depending on their Airplane NFT Card level. Higher-level cards will give more SAT tokens while lower ones will have inferior rewards. SAT Token: Governance Token SAT tokens are used as the governance token in the ecosystem. Users can utilize SAT tokens to participate in governance. These include deciding staking reward rates, possible voting features in the future, and more. *Users who have staked their tokens longer will acquire a higher SAT voting power.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Satoshi Airline (JET) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Satoshi Airlineתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Satoshi Airline (JET) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Satoshi Airline (JET) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Satoshi Airline.

בדוק את Satoshi Airline תחזית המחיר עכשיו‏!

JET למטבעות מקומיים

Satoshi Airline (JET) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Satoshi Airline (JET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JET הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Satoshi Airline (JET)

כמה שווה Satoshi Airline (JET) היום?
החי JETהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JET ל USD?
המחיר הנוכחי של JET ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Satoshi Airline?
שווי השוק של JET הוא $ 51.30K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JET?
ההיצע במחזור של JET הוא 104.69M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JET?
‏‏JET השיג מחיר שיא (ATH) של 2.53 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JET?
JET ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של JET?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JET הוא -- USD.
האם JET יעלה השנה?
JET ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JET תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Satoshi Airline (JET) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.