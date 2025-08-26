Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0305837$ 0.0305837 $ 0.0305837 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.23% שינוי מחיר (1D) -1.75% שינוי מחיר (7D) +2.94% שינוי מחיר (7D) +2.94%

Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SAINT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAINTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0305837, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAINT השתנה ב +0.23% במהלך השעה האחרונה, -1.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) מידע שוק

שווי שוק $ 396.07K$ 396.07K $ 396.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 396.07K$ 396.07K $ 396.07K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Satoshi AI agent by Virtuals הוא $ 396.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAINT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 396.07K.