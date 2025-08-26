עוד על SAINT

Satoshi AI agent by Virtuals סֵמֶל

Satoshi AI agent by Virtuals מחיר (SAINT)

לא רשום

1 SAINT ל USDמחיר חי:

$0.00039607
$0.00039607$0.00039607
-1.70%1D
Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:24:49 (UTC+8)

Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.0305837
$ 0.0305837$ 0.0305837

+0.23%

-1.75%

+2.94%

+2.94%

Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SAINT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAINTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0305837, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAINT השתנה ב +0.23% במהלך השעה האחרונה, -1.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) מידע שוק

$ 396.07K
$ 396.07K$ 396.07K

$ 396.07K
$ 396.07K$ 396.07K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Satoshi AI agent by Virtuals הוא $ 396.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAINT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 396.07K.

Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Satoshi AI agent by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSatoshi AI agent by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSatoshi AI agent by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Satoshi AI agent by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.75%
30 ימים$ 0-22.76%
60 ימים$ 0-31.52%
90 ימים$ 0--

מה זהSatoshi AI agent by Virtuals (SAINT)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) משאב

האתר הרשמי

Satoshi AI agent by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Satoshi AI agent by Virtuals.

בדוק את Satoshi AI agent by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

SAINT למטבעות מקומיים

Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SAINT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT)

כמה שווה Satoshi AI agent by Virtuals (SAINT) היום?
החי SAINTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SAINT ל USD?
המחיר הנוכחי של SAINT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Satoshi AI agent by Virtuals?
שווי השוק של SAINT הוא $ 396.07K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SAINT?
ההיצע במחזור של SAINT הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SAINT?
‏‏SAINT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0305837 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SAINT?
SAINT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SAINT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SAINT הוא -- USD.
האם SAINT יעלה השנה?
SAINT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SAINT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:24:49 (UTC+8)

