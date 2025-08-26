עוד על SASHA

SASHA CAT סֵמֶל

SASHA CAT מחיר (SASHA)

לא רשום

1 SASHA ל USDמחיר חי:

--
----
-1.00%1D
USD
SASHA CAT (SASHA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:12:16 (UTC+8)

SASHA CAT (SASHA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.29%

-1.06%

+26.12%

+26.12%

SASHA CAT (SASHA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SASHA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SASHAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SASHA השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, -1.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+26.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SASHA CAT (SASHA) מידע שוק

$ 6.76K
$ 6.76K$ 6.76K

--
----

$ 6.76K
$ 6.76K$ 6.76K

99,886.30T
99,886.30T 99,886.30T

9.988630421071486e+16
9.988630421071486e+16 9.988630421071486e+16

שווי השוק הנוכחי של SASHA CAT הוא $ 6.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SASHA הוא 99,886.30T, עם היצע כולל של 9.988630421071486e+16. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.76K.

SASHA CAT (SASHA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SASHA CATל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSASHA CAT ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSASHA CAT ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SASHA CATל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.06%
30 ימים$ 0+6.62%
60 ימים$ 0+21.52%
90 ימים$ 0--

מה זהSASHA CAT (SASHA)

SASHA CAT The purr-fect fusion of meme culture and crypto innovation, inspired by Len Sassaman’s legendary cat, SASHA.😺 Introducing $SASHA, the ultimate meme coin that blends the playful charm of cats with the groundbreaking world of cryptocurrency. Just like the mysterious allure of Len Sassaman, $SASHA is a tribute to the unsung heroes of the digital age, represented by his iconic feline companion. Our project brings together a vibrant community of crypto enthusiasts and cat lovers, driven by a mission to create a decentralized, fun, and rewarding ecosystem. With $SASHA, you’re not just investing in a meme coin—you’re joining a movement that celebrates innovation, freedom, and a touch of feline mischief. Whether you’re a seasoned crypto trader or a meme coin explorer, $SASHA offers a pawsome experience, where every holder gets to be part of an exciting adventure. Embrace the meme, embrace the cat, and ride the $SASHA wave to the moon!

SASHA CAT (SASHA) משאב

האתר הרשמי

SASHA CATתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SASHA CAT (SASHA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SASHA CAT (SASHA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SASHA CAT.

בדוק את SASHA CAT תחזית המחיר עכשיו‏!

SASHA למטבעות מקומיים

SASHA CAT (SASHA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SASHA CAT (SASHA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SASHA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SASHA CAT (SASHA)

כמה שווה SASHA CAT (SASHA) היום?
החי SASHAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SASHA ל USD?
המחיר הנוכחי של SASHA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SASHA CAT?
שווי השוק של SASHA הוא $ 6.76K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SASHA?
ההיצע במחזור של SASHA הוא 99,886.30T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SASHA?
‏‏SASHA השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SASHA?
SASHA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SASHA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SASHA הוא -- USD.
האם SASHA יעלה השנה?
SASHA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SASHA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:12:16 (UTC+8)

