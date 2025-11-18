Sao Paulo FC Fan Token מחיר היום

מחיר Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) בזמן אמת היום הוא $ 0.02977659, עם שינוי של 1.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPFC ל USD הוא $ 0.02977659 לכל SPFC.

Sao Paulo FC Fan Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 142,590, עם היצע במחזור של 4.79M SPFC. ב‑24 השעות האחרונות, SPFC סחר בין $ 0.02863489 (נמוך) ל $ 0.03028789 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.33, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0148642.

ביצועים לטווח קצר, SPFC נע ב -0.46% בשעה האחרונה ו -0.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) מידע שוק

שווי שוק $ 142.59K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 595.53K אספקת מחזור 4.79M אספקה כוללת 20,000,000.0

