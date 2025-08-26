SantaSol מחיר (SSOL)
SantaSol (SSOL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00309722, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SSOL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של SantaSol הוא $ 6.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SSOL הוא 999.21M, עם היצע כולל של 999212370.105955. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.49K.
במהלך היום, השינוי במחיר של SantaSolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSantaSol ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSantaSol ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SantaSolל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|-12.04%
|60 ימים
|$ 0
|+11.81%
|90 ימים
|$ 0
|--
SantaSol ($SSOL) is a festive, community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain. The project aims to spread holiday cheer while providing real utility and long-term value for its holders. SantaSol combines the excitement of the Christmas season with innovative blockchain technology to create an engaging, deflationary token with multiple use cases. Purpose and Function: Community Rewards: A portion of every transaction funds community giveaways, staking rewards, and holiday events like Christmas raffles and lotteries. Charity Contributions: Holders vote on charitable initiatives, ensuring transparency and impact. Deflationary Mechanics: Regular token burns via "Santa Burns" events reduce supply, increasing scarcity over time. Utility: Staking Rewards: Holders can stake $SSOL tokens to earn passive rewards, encouraging long-term participation and reducing circulating supply. Holiday Lotteries: Participate in raffles and jackpots funded by transaction taxes, with special prizes on Christmas Day. Liquidity Growth: Transaction taxes also contribute to growing the liquidity pool, ensuring token price stability. SantaSol is more than a token—it’s a movement to create joy, foster community, and innovate within the blockchain space. With transparent governance, deflationary incentives, and community-focused goals, SantaSol delivers a festive yet sustainable crypto experience.
